Зеленский пригрозил Западу третьей мировой войной в случае отказа помогать

Он отметил, что Украина очень зависит от военной поддержки США и стран ЕС.

Владимир Зеленский считает, что остановить конфликт на Украине и не допустить Третьей мировой войны можно «геополитически и финансово», призвал другие страны вовремя давать Киеву «помощь, оружие или финансы». Об этом пишет РИА Новости.

«Мы находимся в очень сложном моменте. Можно и геополитически, и финансово остановить РФ с этой войной. Не допустить разрушения Украины, уничтожения нашей нации, не допустить глобальной миграции, Третьей мировой войны», — сказал Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD.

Он отметил, что Украина очень зависит от военной поддержки США и стран ЕС.

«Иногда очень комфортно находиться в других странах и говорить, что Украина защищает наши общие ценности, но отдают жизни только украинцы. Очень важно, чтобы другие страны вовремя давали помощь, оружие или финансы. В ином случае эта война придет в другие страны», — добавил политик.