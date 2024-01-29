Военком: с начала 2024 года контракт на военную службу заключили более 200 жителей Рязанской области

Информацию привел начальник областного пункта отбора Дмитрий Зайцев.

Более 200 мужчин в Рязанской области заключили контракт на прохождение военной службы. Об этом сообщил начальник регионального пункта отбора Дмитрий Зайцев.

По его словам, по сравнению с данными 2023 года, число контрактников увеличилось.

«Мы понимаем их выбор — ради чего к нам обращаются молодые люди. Каждый обратившийся к нам — это достойный молодой человек, который действительно пришёл сюда с осознанием ответственности за судьбу не только своей семьи, но и всей нашей страны», — отметил Зайцев.