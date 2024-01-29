В Воронежской области шестерых рабочих на складе придавило ящиками с яблоками

В Воронежской области складских рабочих придавило ящиками с яблоками. Об этом сообщают «Вести Воронеж» со ссылкой на очевидцев.

По информации издания, инцидент произошел на складе ЗАО «Острогожсксадпитомник». Шестерых человек госпитализировали. Трое из них попали в реанимацию в тяжелом состоянии.

В СК России по региону сообщили, что по факту произошедшего начата доследственная проверка.

«Проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, изъята и изучается документация, назначены судебно-медицинские экспертизы, выполняются иные проверочные мероприятия», — сообщили в ведомстве.