В Смоленске пьяный мужчина избил женщину и зарезал ее
В Смоленске пьяный мужчина избил женщину и зарезал ее. Об этом сообщила
Женщина выпивала в компании двоих знакомых. Через некоторое время местная жительница отправилась на прогулку с пьяным приятелем.
Они гуляли по улице Белинского, между ними возник конфликт. В какой-то момент мужчина начал избивать знакомую. После он вынул нож и несколько раз ударил пострадавшую в шею и грудь. Труп смолянин отнес к мусорным бакам, а затем скрылся.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Мужчину заключили под стражу. Отмечается, что трагедия произошла в ноябре.