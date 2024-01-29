В Смоленске пьяный мужчина избил женщину и зарезал ее

В Смоленске пьяный мужчина избил женщину и зарезал ее. Об этом сообщила Readovka .

Женщина выпивала в компании двоих знакомых. Через некоторое время местная жительница отправилась на прогулку с пьяным приятелем.

Они гуляли по улице Белинского, между ними возник конфликт. В какой-то момент мужчина начал избивать знакомую. После он вынул нож и несколько раз ударил пострадавшую в шею и грудь. Труп смолянин отнес к мусорным бакам, а затем скрылся.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Мужчину заключили под стражу. Отмечается, что трагедия произошла в ноябре.