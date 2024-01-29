В Санкт-Петербурге мужчина избил и пытался задушить ребенка-инвалида

В Санкт-Петербурге мужчина избил и пытался задушить ребенка-инвалида. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел на улице Добровольцев.

Мужчина жил вместе с семьей десятилетнего мальчика с ограниченными возможностями. В один момент он сорвался на ребенка и едва не убил. Мужчина избивал мальчика и душил полотенцем.

У школьника выявили закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, гематомы по всему телу, ожоги обоих сосков. Его доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

Мужчину задержали. Возбуждены уголовные дела по статьям «Покушение на убийство» и «Угроза убийством».