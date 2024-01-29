В Санкт-Петербурге изнасиловали девушку

В Санкт-Петербурге изнасиловали девушку. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на собственный источник.

По словам местной жительницы, они с подругой и малознакомым мужчиной, которого звали Гера, приехали в указанную квартиру из бара на Лиговском проспекте.

В квартире он воспользовался тем, что пострадавшая находилась в состоянии алкогольного опьянения и не могла оказать сопротивления, и изнасиловал ее. После этого дама с подругой самостоятельно покинула квартиру и вернулась на такси домой.

Написано заявление в полицию.