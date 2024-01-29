В Рязанской области охотники ели мясо кабана, зараженного трихинеллезом

Специалисты нашли заболевание у животного, добытого на территории Желтухинского охотничьего хозяйства.

В Рязанской области охотники ели мясо кабана, зараженного трихинеллезом. Об этом сообщило региональное Минприроды.

Специалисты нашли заболевание у дикого кабана, добытого на территории Желтухинского охотничьего хозяйства в Скопинском районе.

«В настоящее время проводится эпизоотологическое обследование, по предварительной информации мясо добытого кабана употреблялось в пищу охотниками. Государственной ветеринарной службой организованы мероприятия по ликвидации очага трихинеллеза», — отметили в ведомстве.