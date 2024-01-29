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В Рязани засняли мужчину с автоматом
Инцидент произошел в воскресенье, 28 января, между домами 13 и 15/5 на улице Циолковского.

В Рязани засняли мужчину с предметом, похожим на автомат. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале «RZN.Life».

Инцидент произошел в воскресенье, 28 января, между домами 13 и 15/5 на улице Циолковского.

«Когда отъезжал краем глаза заметил что-то странное, но внимания не придал. Потом любопытство одолело, посмотрел запись с регистратора», — написал автор поста.

По словам очевидца, это может быть даже пластиковый макет.

Рязанец в полицию не обращался.

Видео можно посмотреть по ссылке: vk.com/video178255381_456243644