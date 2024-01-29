В Рязани засняли мужчину с автоматом
Инцидент произошел в воскресенье, 28 января, между домами 13 и 15/5 на улице Циолковского.
В Рязани засняли мужчину с предметом, похожим на автомат. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале «RZN.Life».
Инцидент произошел в воскресенье, 28 января, между домами 13 и 15/5 на улице Циолковского.
«Когда отъезжал краем глаза заметил что-то странное, но внимания не придал. Потом любопытство одолело, посмотрел запись с регистратора», — написал автор поста.
По словам очевидца, это может быть даже пластиковый макет.
Рязанец в полицию не обращался.
Видео можно посмотреть по ссылке: