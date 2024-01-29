В Рязани будут судить экс-руководителя муниципального предприятия за должностное преступление

В Рязани будут судить бывшего руководителя муниципального предприятия за превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба следкома.

Следователи утверждают, что обвиняемый, будучи директором, заключил от имени муниципального предприятия договор аренды квартиры в Рязани для личного проживания. Аренда квартиры обошлась в почти 400 тысяч рублей за все месяцы, что привело к финансовым потерям предприятия.

В ближайшее время суд рассмотрит это уголовное дело.