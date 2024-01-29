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В Рязани 30 января отключат холодную воду на десяти улицах

В Рязани 30 января отключат холодную воду на десяти улицах. Об этом сообщил «Водоканал».

С 9:30 до 17:00 ресурса не будет по следующим адресам:

  • улица Нахимова, дома № 2б, № 2в;
  • улица Ушакова, дом № 2б;
  • улица Черновицкая, дома № 32 корпус 2;
  • 5-й Новой улицы проезд, дома №№ 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
  • 6-й Новой улицы проезд, дома №№ 1, 10, 11, 13, 15, 17, 2, 3, 4, 5, 5б, 6, 7, 7а, 8, 9;
  • улица Белинского, дома № 12, № 14;
  • проезд Белинского, дома №№ 11, 13, 17, 3, 5, 7, 9;
  • улица Тургенева, дома №№ 16 корп.1, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21,22, 23, 24, 25, 26, 28, 30;
  • улица Новая, дом № 51 Б стр 3/10 (магазин Светофор);
  • улица Радиозаводская, дом № 33 (Московское протезно-ортопедическое предприятие).