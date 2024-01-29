В Рязани 30 января отключат холодную воду на десяти улицах
В Рязани 30 января отключат холодную воду на десяти улицах. Об этом сообщил «Водоканал».
С 9:30 до 17:00 ресурса не будет по следующим адресам:
- улица Нахимова, дома № 2б, № 2в;
- улица Ушакова, дом № 2б;
- улица Черновицкая, дома № 32 корпус 2;
- 5-й Новой улицы проезд, дома №№ 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
- 6-й Новой улицы проезд, дома №№ 1, 10, 11, 13, 15, 17, 2, 3, 4, 5, 5б, 6, 7, 7а, 8, 9;
- улица Белинского, дома № 12, № 14;
- проезд Белинского, дома №№ 11, 13, 17, 3, 5, 7, 9;
- улица Тургенева, дома №№ 16 корп.1, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21,22, 23, 24, 25, 26, 28, 30;
- улица Новая, дом № 51 Б стр 3/10 (магазин Светофор);
- улица Радиозаводская, дом № 33 (Московское протезно-ортопедическое предприятие).