В России предложили создать аналог «Пушкинской карты» для пенсионеров

Реализация этой идеи повысит их вовлеченность в общественную и культурную жизнь страны.

Российских пенсионеров стоит включить в проект «Пушкинская карта» или создать для них аналогичную программу. Об этом заявил депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник, направив соответствующее обращение на имя главы Минкультуры Ольги Любимовой, пишет RT.

«Желание и стремление культурного обогащения у наших пенсионеров не меньше, чем у молодежи», — пояснил депутат.

Еще один вариант, по его словам, — включить граждан преклонного возраста в альтернативную программу. Реализация этой идеи поможет социализировать российских пенсионеров, повысить их вовлеченность в общественную и культурную жизнь страны.