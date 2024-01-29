В Приморском крае мужчина прострелил голову пенсионерке

В Приморском крае мужчина прострелил голову пенсионерке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Пенсионерку с простреленной головой нашли в лесу близ деревни Глуховка Чеховского городского округа 26 января. По информации канала, в женщину попала пуля местного газовщика, который пристреливал свой карабин для охоты на медведя.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровья по неосторожности», приехали к Дмитрию на дом, изъяли патроны, оружие, мишени и прочие атрибуты охотника. На допросе выяснилось, что мужчина не знал о том, что попал в человека. Прямо сейчас за жизнь пенсионерки борются медики.