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В Подмосковье студент изнасиловал и убил 16-летнюю школьницу

В Подольске студент предстал перед судом по обвинению в изнасиловании и убийстве с особой жестокостью школьницы. Об этом сообщили в СК по Московской области, пишет РЕН.ТВ.

Отмечается, что 16-летняя Катя познакомилась с бывшим парнем Михаилом в соцсетях. Спустя около полугода они вступили в отношения, однако после пары месяцев общения девушка с ним рассталась. С тех пор Баранов стал преследовать ее, даже несмотря на заявление Кати в полицию.

В день убийства молодой человек в очередной раз приехал домой к бывшей девушке, о чем она успела написать матери перед тем, как перестала выходить на связь. Родные школьницы забеспокоились и попросили ее одноклассников сходить к ней и проверить, все ли в порядке. Те не смогли открыть дверь и попали в квартиру через балкон. На кухне школьники обнаружили подругу на полу с перерезанным горлом.

Медики констатировали смерть Кати по дороге в больницу. Ножевое ранение повредило трахею и гортань.