В Пермском крае осудят мужчину, сбросившего с балкона кота и щенка на глазах ребенка

В Пермском крае осудят мужчину, по пьяни сбросившего с балкона кота и щенка. Последний от полученных травм умер, пишет URA.ru .

Инцидент произошел в ноябре 2023 года в Кунгуре.

По информации «МВД Медиа», 34-летний пьяный мужчина из-за ссоры с сожительницей сбросил с балкона квартиры на пятом этаже кота и щенка. «В результате падения с высоты последний погиб», — указано в сообщении министерства. Отмечается, что ранее мужчина был неоднократно судим.

Также выяснилось, что преступление совершили на глазах малолетнего ребенка сожительницы. Расследование уголовного дела завершено. Материалы направили в суд.