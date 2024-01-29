В Москве умер трехлетний ребенок из-за ошибки врачей на «скорой»

В Москве умер трехлетний ребенок из-за ошибки врачей на «скорой». Об этом пишут « Известия ».

"1 декабря у моего трехлетнего сына заболел живот, я вызываю «скорую». Врачи не поняли, что это перитонит — осложнение острого аппендицита — и оставляют нас дома", — отметила мать мальчика.

В день смерти из его электронной карты исчезли все назначения во время госпитализации. Женщина хочет найти виновных и добиться медицинской экспертизы, но боится не успеть.

«Очередь на экспертизу 59 дел, плюс пять под контролем Бастрыкина вне очереди. А всего этих экспертиз проводят 12 в год. Срок давности преступления два года», — сказала она.