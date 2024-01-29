В Липецкой области иномарка въехала в остановку с людьми

В Липецкой области иномарка въехала в остановку с людьми. Все произошло в городе Лебедянь. В ДТП погиб пешеход, еще двое людей пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД, пишет Life.

«Предварительно, водитель 1967 года рождения, управляя автомобилем „Киа Рио“, совершил наезд на троих пешеходов, находившихся на остановке общественного транспорта.», — сказано в публикации.

Отмечается, что в момент аварии водитель автомобиля был пьян.