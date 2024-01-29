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В Ленинградской области умер трехмесячный младенец
Инцидент произошел в деревне Касимово.

В Ленинградской области внезапно умер трехмесячный младенец. Об этом сообщил портал «Губерния Daily».

Трагедия произошла в деревне Касимово.

Утром в воскресенье, 28 января, в экстренную службу обратилась женщина. Она рассказала, что младенцу стало плохо.

«Малыш перевернулся и перестал дышать», — пишет со ссылкой на источники телекомпания 47channel.

На вызов приехали полиция и «скорая». Однако ребенка спасти не удалось. Отмечается, что на нем не было следов насильственной смерти. Труп направили в морг.

Известно, что мальчик родился в полной благополучной семье, не состоявшей на учете в МВД.