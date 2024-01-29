В Красноярском крае мужчину заживо перемололо в конвейере

В Красноярском крае мужчину затянуло вглубь работающего конвейера, он погиб. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на региональную прокуратуру.

Инцидент произошел в селе Никольское в ночь на 29 января.

По информации издания, оператор линии глиноподготовки погружал сырье в конвейер для дальнейшего распределения в работу. Как сообщают в прокуратуре, предварительно, 44-летний мужчина в нарушение техники безопасности попытался устранить образовавшийся засор в оборудование. Однако в результате его затянуло вглубь конвейера. Он погиб.

Прокуратура начала проверку труда на объекте. Специалисты оценят соблюдение норм трудового законодательства и примут при необходимости меры реагирования.