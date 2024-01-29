В Краснодарском крае скончалась семилетняя девочка от удушья и обезвоживания

В Краснодарском крае 27 января семимесячная девочка умерла от удушья и обезвоживания из-за того, что ее не долечили от ОРВИ. Об этом пишет Shot.

22-летняя жительница села Таяты Каратузского района обратилась к местному фельдшеру с просьбой помочь ее дочери. У ребенка поднялась температура 38,2, ее рвало и она тяжело дышала. Фельдшер сделала девочке два укола, растерла руки и ноги спиртом и ей стало легче. Медик прописала препарат от ОРВИ анаферон, но мать решила, что эти таблетки не нужны, и даже сделала письменный отказ от назначения.

На следующее утро у девочки температура упала до 35 и продолжалась рвота. Позже ребенок впал в состояние клинической смерти и вскоре девочка скончалась.

Причиной смерти эксперты назвали асфиксию и обезвоживание тяжёлой степени.

Возбуждено уголовное дело «Причинение смерти по неосторожности».