В Краснодаре мужчина подорвал машину любовника бывшей жены

В Краснодаре пожилой мужчина из мести подорвал автомобиль любовника своей бывшей супруги, сообщил источник РЕН.ТВ.

Пострадавших сел в автомобиль и поехал по делам, но у дома по Станкостроительной улице услышал взрыв и вызвал на место экстренные службы.

Установлено, что к дну машины кто-то прикрепил самодельное взрывное устройство.

«Водитель автомобиля остался цел», — уточнил источник.

Злоумышленника задержали уже через пару часов — им оказался 65-летний местный житель. Он признался правоохранителям, что решился на такой шаг из-за ухода жены к любовнику.