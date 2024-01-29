В Клепиковском районе полицейские поймали двух пьяных водителей

Им грозит уголовная ответственность.

В Клепиковском районе поймали двух пьяных водителей. об этом пишет ИД «Пресса».

В субботу, 27 января в 14.00 в Туме на улице Щетинкина сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Mitsubishi Lancer.

Как рассказал официальный представитель ГИБДД Дмитрий Цыганов, от водителя исходил запах алкоголя. Тестер показал — 0, 932 мг на литр выдыхаемого воздуха. Полицейские установили, что 37-летний водитель ранее был лишен водительских прав.

Ему грозит уголовная ответственность.

Аналогичный случай произошел в Туме в ночь на 28 января.