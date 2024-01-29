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В Карачаево-Черкесии трех мужчин расстреляли из-за долгов

В Карачаево-Черкесии трех мужчин расстреляли из-за долгов. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел вечером в субботу, 27 января, в Карачаевске.

После случившегося злоумышленники скрылись с места происшествия на Toyota и Hyundai Solaris. Троих мужчин с огнестрельными ранениями отправили в медучреждение. Один умер, двое находятся в состоянии средней степени тяжести.

Одного из подозреваемых задержали по горячим следам. Позже еще несколько человек доставили на допрос. По предварительной информации, причиной стали долги, которые пострадавшие имели перед преступниками.

Возбуждено уголовное дело.