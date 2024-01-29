В Госдуме предложили сохранить с 2025 года индексацию пенсий с 1 января

Отмечается, что с 2025 года индексация вновь будет проходить с 1 февраля.

В Госдуме предложили сохранить с 2025 года индексацию пенсий с 1 января. Об этом в интервью « Российской газете » заявил председатель Комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Депутат напомнил, что в 2025 году завершается переходный период в рамках пенсионной реформы.

«На самом деле, если вспомнить, то до 2019 года пенсии с 1 января и не индексировались. Только с 1 февраля. С 2019 по 2024 годы в рамках пенсионной реформы были заложены параметры индексации страховых пенсий не менее чем на тысячу рублей ежегодно. С 2025 года все должно вернуться к старой схеме, когда пенсии увеличивались с 1 февраля на индекс фактический инфляции за прошлый год. Почему с 1 февраля? Потому что именно к этому времени обычно готовы данные Росстата по инфляции за минувший год. А с 1 апреля возможна вторая индексация — в соответствии с доходами Социального фонда России», — рассказал Нилов.

Он заявил о разработке законодательной инициативы о том, чтобы оставить индексацию пенсий неработающим пенсионерам с 1 января.

«Потому что январская индексация — это, действительно, уже укоренившаяся привычка. И справедливо, когда новый год начинается с увеличения пенсий. Поэтому работаем над вариантами. Например, оставить индексацию с 1 января на условный индекс инфляции, а с 1 февраля произвести доначисления с учетом фактической инфляции за прошлый год», — поделился депутат.