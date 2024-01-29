В Госдуме предложили всем многодетным семьям выдавать земельный участок либо денежную компенсацию

Отмечается, что данная норма сейчас распространяется на тех, кто находится на учете нуждающихся в жилье.

Председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов направил на заключение в правительство проект закона о возможности получения земельного участка либо денежной компенсации для семей с тремя детьми. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что данная норма сейчас распространяется на тех, кто находится на учете нуждающихся в жилье.

В проекте говорится, что граждане, у которых трое и более детей, имеют право получить в собственность бесплатно земельный участок, который находится в государственной либо муниципальной собственности.

Отмечается, что с согласия членов семьи могут получить денежную компенсацию вместо участка.

«При этом не может быть предусмотрено требование о том, что такие граждане должны состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях», — говорится в инициативе.