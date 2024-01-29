В Госдуме предложили изменить правила выплаты пособий при гибели участников СВО

Единовременная выплата в размере пяти млн рублей выплачивается в равных долях.

Депутат Госдумы Яна Лантратова выступила с обращением к первому заместителю министра обороны России Руслану Цаликову, в котором предложила дать право на получение единовременной выплаты при гибели участника СВО его совершеннолетним детям. Об этом пишет RT.

Отмечается, что в случае гибели военнослужащих членам их семей осуществляется единовременная выплата в размере пяти млн рублей в равных долях.

При этом Лантратова напомнила, что к ним относятся супруга (супруг), состоящая (состоящий) на день гибели в браке, родители, дети, не достигшие возраста 18 лет или старше этого возраста, если они стали инвалидами до достижения совершеннолетия, а также дети, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме обучения.

При отсутствии таковых родственников у военнослужащих единовременная выплата осуществляется только их полнородным и неполнородным братьям и сестрам, в то время как совершеннолетние дети такого права лишены.