В Екатеринбурге подростки избили молодого человека за брошенную знакомую

В Екатеринбурге подростки избили молодого человека по наводке школьницы. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел на улице Билимбаевской.

По информации Telegram-канале, 17-летний молодой человек встречался с 14-летней школьницей. Пара распалась. Позже они конфликтовали в общих чатах. Девочка принимала отношение близко к сердцу и решила мстить.

Молодому человеку в мессенджере написала незнакомая девушка и пригласила на свидание. Он явился на встречу, где его ждала дама. Она отвела подростка на 13 этаж дома. Там его ждали двое крепких подростков 15-16 лет. Один ударил молодого человека по голове битой. Когда тот упал, его начали забивать ногами, добавив, что мстят за его бывшую возлюбленную. Их личности выясняют правоохранители.