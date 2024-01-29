В Екатеринбурге от удара током умерла двухлетняя девочка

В Екатеринбурге от удара током скончалась двухлетняя девочка, пока мать была на работе. Об этом пишет URA.RU.

Отмечается, что 34-летний отец на момент происшествия спал дома. Проснувшись, он увидел младшую дочку без сознания.

«Мужчина рассказал, что уснул, оставив без присмотра детей. Когда он проснулся, младшая лежала у стены без сознания. Отец привез ребенка в магазин к матери, где девочка скончалась», — сообщают в telegram-канале «Сапа».

По предварительной информации, двухлетний ребенок, играя, залез рукой в дырку в стене, где родители собирались установить розетку.

Прикоснувшись к оголенным проводам, малышка получила смертельный удар током.