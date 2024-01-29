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В Чувашии учительница начальных классов пыталась поджечь собственную школу
Инцидент произошел в Чебоксарах.

В Чувашии учительница пыталась поджечь школу, в которой работает. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в Чувашии.

По информации издания, 46-летняя женщина накануне вечером пришла в школу № 10 имени летчика-космонавта Николаева и попыталась поджечь два кабинета на первом этаже. Это заметил охранник. Он оперативно вызвал полицию и потушил возгорание. Отмечается, что площадь пожара — не более одного квадратного метра.

Перед случившемся она отправила в родительский чат видео, в котором заявила о поддержке Украины.

Ранее женщину судили за грабеж. Специалисты выясняют обстоятельства случившегося.