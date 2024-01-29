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В Чучковском районе двух сельчан обвиняют в краже инструментов
На них завели уголовные дела.

В Чучковском районе двух сельчан обвиняют в краже инструментов. Об этом сообщило издательство «Пресса» со ссылкой на следственный отдел МО МВД «Шиловский».

Инцидент произошел в селе Аладьино.

По версии следствия, 12 июня 2023 года молодой человек и девушка попали в дом односельчанина. Они дождались, пока уснет хозяин, и забрали у него инструменты. Среди похищенного — бензопила стоимостью 2800 рублей. Отмечается, что молодые люди ранее были судимы.

Дело передали в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.