В Чучковском районе двух сельчан обвиняют в краже инструментов
На них завели уголовные дела.
В Чучковском районе двух сельчан обвиняют в краже инструментов. Об этом сообщило издательство «
Инцидент произошел в селе Аладьино.
По версии следствия, 12 июня 2023 года молодой человек и девушка попали в дом односельчанина. Они дождались, пока уснет хозяин, и забрали у него инструменты. Среди похищенного — бензопила стоимостью 2800 рублей. Отмечается, что молодые люди ранее были судимы.
Дело передали в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.