В Челябинске отец и мачеха избивали 13-летнюю девочку

В Челябинске 13-летнюю девочку забрали из семьи после того, как родителей обвинили в избиении ребенка. Об этом сообщает 74.ru.

Подросток жила с отцом и мачехой. По словам тети несовершеннолетней, ее племянница странно себя вела. Помимо этого, на руках ребенка она заметила многочисленные порезы и шрамы. Также женщина полагает, что отец и мачеха истязали дочь.

В полицию обращались соседи и заявляли о криках, которые доносились из квартиры семьи. Когда на место прибыл дежурный инспектор по делам несовершеннолетних, школьница заявила, что дома никого нет и с ней все хорошо.

После произошедшего с ребенком связался другой представитель ПДН. Ему ребенок рассказал о побоях со стороны родителей.

Ситуацией заинтересовались в правоохранительных органах, на данный момент проводится проверка.