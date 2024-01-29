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Рязанский агроуниверситет принял участие в Международной выставке «Агротех Экспо 2024»

В январе 2024 года представители Рязанского государственного агротехнологического университета имени Костычева приняли участие в Международной выставке технологий производства и переработки картофеля и овощей «Картофель и овощи — Агротех Экспо 2024», проходившей в Москве.

На выставочных площадках собрались производители и переработчики картофеля и овощей из России и стран ЕАЭС, поставщики современных решений российских и зарубежных производителей, а также руководители и специалисты науки, образования и профильных государственных структур.

На панельной дискуссии «Агрообразование в России: проблемы, вызовы, перспективы» проректор по научной работе рязанского университета Георгий Рембалович выступил с докладом «Проблемы и перспективы аграрного образования в регионах (на примере Рязанской области)».

Среди участников состоялся большой диалог, на котором речь шла про карьерный маршрут в аграрной отрасли, о том, как не упустить возможности и создать поколение крепких профессионалов в науке и производстве, о путях консолидации профессионального сообщества по подготовке кадров в эпоху глобальных вызовов, и обсудили проблемы аграрного образования, с которыми сталкиваются высшие учебные заведения при подготовке кадров для АПК.