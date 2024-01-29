Рязанке Анне Растопчиной исполнилось 103 года

Она награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».

Рязанке Анне Растопчиной исполнилось 103 года. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Анна Ивановна родилась в 1921 году в деревне Березники Сапожковского района. Работала в колхозе. В 1940 году уехала в Москву. Когда немцы подошли к городу, вернулась на свою малую родину.

Женщина участвовала в создании оборонительных сооружений в Рязанской области, трудилась на заготовке продовольствия для фронта. После войны вышла замуж.

У нее шесть детей, девять внуков и 18 правнуков. Именинница награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».

После смерти мужа, в 1988 году переехала в Рязань. С тех пор проживает в поселке Недостоево.