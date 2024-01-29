Россиян стали чаще обманывать с подпиской Telegram Premium

Отмечается, что злоумышленники создают фишинговые сайты и обещают пользователям подписку в подарок или предлагают приобрести ее со скидкой.

Число мошенничеств с подпиской Telegram Premium выросло в России за последний год более чем в два раза. Об этом сообщила газета « Известия » со ссылкой на экспертов в области информационной безопасности.

«Число фишинговых доменов, якобы связанных с подпиской Telegram Premium, в январе нынешнего года составило 21», — сказал руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T. Hunter Игорь Бедеров.

Отмечается, что злоумышленники создают фишинговые сайты и обещают пользователям подписку в подарок или предлагают приобрести ее со скидкой.