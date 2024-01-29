Россия увеличит экспорт молочной продукции на 15%

Глава Национального союза молока отметил, что процент объема поставок может быть и больше.

В 2024 году Россия планирует увеличить экспорт молочной продукции на 15%. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на гендиректора Национального союза молока Артема Белова.

Глава Союзмолока отметил, что процент объема поставок может быть и больше.

«В конце года [2023 — прим. ред.] поехали объемы в Алжир, увеличились объемы сухого цельного молока на Китай, причем в потребительской упаковке. Были первые поставки на Филиппины, были первые поставки в Тунис, в страны Ближнего Востока, в Саудовскую Аравию. Поэтому я думаю, что эти страны будут наращивать объемы поставок», — сказал Белов, отметив, что более половины поставок будет осуществляться в постсоветские страны.

Также он заявил, что на экспорт будут влиять ситуация на внутреннем рынке, ситуация с валютными курсами, а также поддержка со стороны государства.

Отмечается, что сейчас поставки молочной продукции осуществляются в более 60 стран мира.