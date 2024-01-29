РНПК передала Окскому заповеднику кормушки для птиц

Работники Рязанской нефтеперерабатывающей компании (входит в НК «Роснефть») подарили Окскому биосферному заповеднику кормушки, которые они с семьями сделали на конкурс «Покорми птиц зимой». Участники изготовили разнообразные домики из дерева, картона, пластика и фруктов.

Конкурсанты лично передали свои работы. Поездка в заповедник стала поощрением за их неравнодушное отношение к природе родного края.

Отмечается, что конкурс на лучшую кормушку открыл серию мероприятий РНПК, запланированных к проведению в Год семьи.

Окский заповедник является домом для множества видов птиц, обитающих в рязанском регионе, среди которых можно встретить миниатюрную хохлатую синицу, пищуху, желтоголового королька, свиристель, красногрудого обыкновенного снегиря и других, в том числе занесенных в Красную книгу области. Именно поэтому важно помочь пернатым пережить холода и встретить весну полными сил.

Сотрудники заповедника провели для гостей экскурсию в журавлиный питомник, где содержится семь видов птиц, редких для нашей страны. Дети и их родители с интересом наблюдали за ними. Также гости посетили музей природы, где их познакомили с флорой и фауной региона. Завершилась экспедиция зубровым питомником. Конкурсанты увидели чистокровных кавказско-беловежских зубров — еще одну визитную карточку Окского заповедника. РНПК сотрудничает с Окским заповедником с 1999 года в рамках реализации социальной и благотворительной программы. За эти годы завод неоднократно помогал закупать корма для животных, финансировал издания сборников научных трудов сотрудников. На средства, выделенные в рамках благотворительности, отремонтирован музей заповедника и визит-центр, регулярно пополняется транспортный парк. Закуплены шесть снегоходов, два беспилотных летательных аппарата, моторное судно. Техника используется для мониторинга за животными, для охраны и патрулирования в особо охраняемой природной территории России, а также для борьбы с браконьерами.

В рамках природоохранного просвещения и образования населения АО «РНПК» совместно с заповедником регулярно проводят открытые экологические уроки для студентов и школьников.

Справка:

Окский заповедник является жемчужиной Рязанского региона. Основная функция — восстановление, изучение и сохранение природы, растительного и животного мира Мещеры.

В заповеднике действуют два питомника: зубров и журавлей. В лесах, на лугах и водоемах живут и приносят потомство 61 вид млекопитающих, 266 видов птиц, шесть видов рептилий, 11 видов амфибий, 39 видов рыб. Во флоре заповедника зафиксировано 880 видов растений.