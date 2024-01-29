РБК: в России у 47% промышленных предприятий не хватает работников

На кадровый голод заводы реагируют повышением зарплат.

У 47% промышленных предприятий не хватает работников, показал январский опрос Института Гайдара. Об этом пишет РБК.

Уровень кадрового голода установил новый рекорд за всю историю опросов с 1996 года.

В среднем по 2023 году недостаточная обеспеченность работниками «в связи с ожидаемым спросом» также стала рекордной — 37% — столько предприятий считали, что у них недостаток кадров.

Дефицит мощностей с привязкой к ожидаемому спросу в прошедшем году имели 15% предприятий.

На кадровый голод предприятия реагируют повышением зарплат.

До 2030 года совокупный дефицит кадров в России составит 2 млн человек.