Полицейские задержали рязанца, который угрожал матери убийством

Все произошло на улице Крупской.

Полицейские задержали рязанца, который угрожал матери убийством. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По предварительным данным, 49-летний рязанец поругался со своей 73-летней матерью в квартире на улице Крупской. Во время ссоры он взяв в руку кухонную разделочную доску и пригрозил женщине убийством. Пенсионерка испугалась и закричала, а потом спряталась от сына. Соседи вызвали полицию.

Мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело.