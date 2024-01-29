На Урале три человека погибли в ДТП с автобусом, перевозившим детскую хоккейную команду

В Свердловской области произошло смертельное ДТП на подъезде к поселку Верх-Нейвинский. Столкнулись пассажирский автобус Yutong и легковой автомобиль Citroen. Об этом пишет портал «Уральский рабочий».

По предварительным данным, у автобуса во время движения лопнуло колесо, после чего он выехал на встречную полосу и столкнулся с иномаркой.

По данным РИА Новости, погибли три человека.

Отмечается, что в автобусе находились 18 детей возрастом 15-16 лет, а также тренер и водитель.