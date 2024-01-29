На Украине откроют курсы украинского языка для военнослужащих

Автором инициативы стал языковой омбудсмен Тарас Кремень. Он рассказал, что в ВСУ, а также в Киеве и ряде регионов фиксируют «нарушения» и поступают жалобы об использовании русского языка.

На Украине откроют курсы украинского языка для военнослужащих. Об этом пишет RT.

Автором инициативы стал языковой омбудсмен Тарас Кремень. Он рассказал, что в ВСУ, а также в Киеве и ряде регионов фиксируют «нарушения» и поступают жалобы об использовании русского языка.

Во время курсов военных подготовят к экзамену, определяющему уровень владения государственным языком.