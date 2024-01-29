На трассе в Рязанской области произошло смертельное ДТП

Все случилось в Скопинском районе.

В субботу, 27 января, примерно в 13:15, в Скопинском районе на 251-ом километре автодороги Р-22 «Каспий» произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

48-летний житель Московской области на «Ладе Х-Рей», по предварительной информации, столкнулся с автомобилями «Форд Фокус» и грузовиком «Даф».

В результате происшествия водитель отечественной машины от полученных травм скончался на месте ДТП.

Еще два человека пострадали. Им оказали медицинскую помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.