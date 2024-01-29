На 60-летнюю рязанку возбудили уголовное дело за продажу алкоголя из дома

Ей грозит штраф в размере до 80 тысяч рублей, либо один год исправительных работ.

На 60-летнюю рязанку возбудили уголовное дело за продажу алкоголя из дома. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Инцидент произошел в селе Новый Киструс в Спасском районе. 60-летняя местная жительница торговала алкоголем из своего дома. Отмечается, что ранее она уже была привлечена к административной ответственности по аналогичному преступлению. Теперь женщине грозит уголовное наказание.

На рязанку возбудили уголовное дело. Ей грозит штраф в размере до 80 тысяч рублей, либо один год исправительных работ.