Мошенники под видом ФСБ обманули Дмитрия Певцова

У актера и депутата Госдумы похитили один миллион рублей.

Мошенники под видом ФСБ обманули актера и депутата Госдумы Дмитрия Певцова. Об этом сообщил портал URA.ru .

Злоумышленники написали Певцову в Telegram и попросили перевести деньги на «безопасный счет», чтобы избежать их потери. Он поверил и сделал все по инструкции. В итоге, общественный деятель потерял более миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. С самим Певцовым провели профилактическую беседу.