Мэрия попросила рязанцев не парковать машины на 14 улицах города
С 10:00 техника будет работать на улицах Разина, Пугачева, Трудовая, Ломоносова, Телевизионная, Бабушкина, Лизы Чайкиной, Халтурина, Космодемьянской, Матросова, Рытикова, Кошевого, Гастелло и на Старообрядческом проезде.
Мэрия попросила рязанцев не парковать машины на 14 улицах города. Обращение появилось на сайте ведомства.
Во вторник, 30 января, с территории микрорайона Шлаковый будут вывозить снег.
С 10:00 техника будет работать на улицах Разина, Пугачева, Трудовая, Ломоносова, Телевизионная, Бабушкина, Лизы Чайкиной, Халтурина, Космодемьянской, Матросова, Рытикова, Кошевого, Гастелло и на Старообрядческом проезде.
Администрация Рязани просит водителей не оставлять припаркованные автомобили в местах проведения уборки и не мешать вывозу снега.
«В связи с работой большого количества снегоуборочной техники всем автомобилистам следует быть внимательнее при планировании маршрутов», — отметили в ведомстве.