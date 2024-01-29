Мэрия попросила рязанцев не парковать машины на 14 улицах города

С 10:00 техника будет работать на улицах Разина, Пугачева, Трудовая, Ломоносова, Телевизионная, Бабушкина, Лизы Чайкиной, Халтурина, Космодемьянской, Матросова, Рытикова, Кошевого, Гастелло и на Старообрядческом проезде.

Мэрия попросила рязанцев не парковать машины на 14 улицах города. Обращение появилось на сайте ведомства.

Во вторник, 30 января, с территории микрорайона Шлаковый будут вывозить снег.

С 10:00 техника будет работать на улицах Разина, Пугачева, Трудовая, Ломоносова, Телевизионная, Бабушкина, Лизы Чайкиной, Халтурина, Космодемьянской, Матросова, Рытикова, Кошевого, Гастелло и на Старообрядческом проезде.

Администрация Рязани просит водителей не оставлять припаркованные автомобили в местах проведения уборки и не мешать вывозу снега.

«В связи с работой большого количества снегоуборочной техники всем автомобилистам следует быть внимательнее при планировании маршрутов», — отметили в ведомстве.