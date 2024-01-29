Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 29
-4°
Втр, 30
Срд, 31
ЦБ USD 89.52 0.86 27/01
ЦБ EUR 97.09 0.45 27/01
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Тысячи автомобилистов борются за право не платить выросший в 250 раз н...
26 января 11:21
3 926
Рязанцам рассказали, как купаться в Крещение и не заболеть
Рязанка Елена Бойцова увлекается моржеванием восемь лет...
17 января 11:11
7 841
Зампрокурора Рязанской области рассказал о жалобах жителей региона в 2...
12 января прокуратура России отмечает 302 года с момент...
12 января 15:03
10 862
Психологи рассказали, как рязанцам выйти после праздников на работу с ...
Вернуться с новогодних каникул и сразу влиться в рабочи...
6 января 17:00
15 376
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
«Известия»: 20% икры на российском рынке не соответствуют требованиям
Информация стала известна из исследования Роспотребнадзора.

Исследование Роспотребнадзора показало, что 20% икры на российском рынке не соответствуют требованиям. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на протокол заседания общественного совета при ведомстве.

Как указано в документе, по оценкам научно-исследовательского финансового института Минфина России, общая доля икры нелегального происхождения на отечественном рынке составляет 20%, по данным НИУ Высшая школа экономики — свыше 27%.

«Согласно результатам лабораторных исследователей Роспотребнадзора, порядка 20% икры не соответствуют обязательным требованиям», — отмечается в документе.

Также указано, что большая часть фальсификата — это икра иностранного происхождения, которая после перефасовки реализуется как российский продукт.

В протоколе также указывается, что такая икра дешевле в производстве, но значительно уступает по качеству: из-за неблагоприятных условий разведения рыбы, второсортного корма, гормонов, антибиотиков и ГМО.