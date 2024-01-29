«Известия»: 20% икры на российском рынке не соответствуют требованиям

Информация стала известна из исследования Роспотребнадзора.

Исследование Роспотребнадзора показало, что 20% икры на российском рынке не соответствуют требованиям. Об этом сообщили « Известия » со ссылкой на протокол заседания общественного совета при ведомстве.

Как указано в документе, по оценкам научно-исследовательского финансового института Минфина России, общая доля икры нелегального происхождения на отечественном рынке составляет 20%, по данным НИУ Высшая школа экономики — свыше 27%.

«Согласно результатам лабораторных исследователей Роспотребнадзора, порядка 20% икры не соответствуют обязательным требованиям», — отмечается в документе.

Также указано, что большая часть фальсификата — это икра иностранного происхождения, которая после перефасовки реализуется как российский продукт.

В протоколе также указывается, что такая икра дешевле в производстве, но значительно уступает по качеству: из-за неблагоприятных условий разведения рыбы, второсортного корма, гормонов, антибиотиков и ГМО.