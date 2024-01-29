ХК «Рязань-ВДВ» начнет домашнюю серию матчем с «Химиком»

В понедельник, 29 января, ХК «Рязань-ВДВ» начинает заключительную серию домашних матчей в регулярном чемпионате, в гости к рязанцам приедет «Химик» из Воскресенска. Встреча начнется в 19:00 во Дворце спорта «Олимпийский».

"Десантники" удачно съездили в Санкт-Петербург, одержав две победы и пропустив лишь одну шайбу. «Химик» же сумел увезти из Питера одно очко в двух матчах. В сентябре команды уже встречались в Воскресенске, тогда сильнее оказались «десантники» — 5:1.

На данный момент «Рязань-ВДВ» занимает 22-е место в турнирной таблице с 46 очками в активе. «Химик» располагается на 6-й строчке с 68 набранными баллами и отстает от «Югры» на два очка.

«Десантники» нуждаются в очках и продолжают бороться за плей-офф, «Химик» же попытается подняться выше в турнирной таблице.

Рязанцы прервали неудачную для себя серию, а хоккеисты «Химика» жаждут взять реванш за матч в Воскресенске в сентябре, тем более поддержать подмосковную команду приедет внушительная торсида болельщиков. Матч обещает быть интересным.