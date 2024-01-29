Check Point: мошенники сменили тактику атак при помощи QR-кодов

Цели злоумышленников не изменились: они пытаются убедить пользователя перейти по ссылке и установить вредоносное приложение или скрипт на устройство.

Специалисты рассказали об изменении тактики мошеннических атак при помощи QR-кодов. Об этом сообщила компания Check Point со ссылкой на данные нового исследования.

Отмечается, что, если раньше злоумышленники просто рассылали случайные QR-коды, то сейчас они начали использовать сложную систему маршрутизации. Цели мошенников не изменились: они пытаются убедить пользователя перейти по ссылке и установить вредоносное приложение или скрипт на устройство.