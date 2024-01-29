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Bloomberg: в Евросоюзе перестали считать США гарантом мира и процветания
Сообществу предстоит измениться и найти новые возможности, чтобы ответить на стоящие перед ним вызовы

Евросоюз перестал рассматривать США как гарант мира и процветания для Европы, сообществу предстоит измениться и найти новые возможности, чтобы ответить на стоящие перед ним вызовы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на издание Bloomberg.

«ЕС стал считать Китай системным соперником, и перестал рассматривать США как надежный гарант мира и процветания для Европы, даже если Дональд Трамп и не победит на президентских выборах в ноябре. Брюссель переживает переломный момент», — утверждал журналист.

В статье отмечается, что изменение внешнеполитической обстановки подталкивает ЕС к тому, чтобы «изобрести себя заново» и найти новые возможности для «утверждения своей экономической и политической значимости в стремительно поляризующемся мире».

Новому главе Еврокомиссии придется столкнуться с гораздо большими трудностями по сравнению с предшественником. К ним относятся оказание Киеву дальнейшей поддержки и урегулирования ближневосточного конфликта, одновременное давление на ЕС со стороны США и Китая.