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Жители Рязанского района пожаловались на заваленную снегом дорогу по пути в школу
По словам рязанки, ее ребенок добирается в школу по колено в снегу.

Житель деревни Березовка Рязанского района пожаловалась на заваленную снегом дорогу по пути в школу. Видео опубликовали во «ВКонтакте» в группе «Послушано в Рязани».

«Вот так [по колено в снегу] ребенок ходит в школу четыре километра и обратно», — написала рязанка.

По словам автора поста, она постоянно обращается в службу 112, но проблему не решают.

«Уважаемый Губернатор Рязанской области Павел Викторович возьмите данную ситуацию на личный контроль», — отметила рязанка.

Как написала женщина, она надеется, что почистят дорогу и она повезет ребенка в школу на машине.