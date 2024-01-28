Жители Рязанского района пожаловались на заваленную снегом дорогу по пути в школу
По словам рязанки, ее ребенок добирается в школу по колено в снегу.
Житель деревни Березовка Рязанского района пожаловалась на заваленную снегом дорогу по пути в школу. Видео
«Вот так [по колено в снегу] ребенок ходит в школу четыре километра и обратно», — написала рязанка.
По словам автора поста, она постоянно обращается в службу 112, но проблему не решают.
«Уважаемый Губернатор Рязанской области Павел Викторович возьмите данную ситуацию на личный контроль», — отметила рязанка.
Как написала женщина, она надеется, что почистят дорогу и она повезет ребенка в школу на машине.