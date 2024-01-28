Выпускник Рязанского училища ВДВ получил звание Героя России
Мужчина принимал участие в специальной военной операции, в боях получил тяжелые ранения.
Выпускник Рязанского училища ВДВ Станислав Кочев удостоен звания Героя России. Об этом
По его словам, после срочной службы Кочев окончил военное учебное заведение ВДВ в Рязани. Старший прапорщик принимал участие в специальной военной операции, в боях получил тяжелые ранения.
По словам губернатора, Кочев награжден медалями Суворова, Жукова, «За боевые отличия», «За отвагу».
«Указом Президента РФ удостоен высшей награды страны — звания Героя России», — написал глава Республики Коми.