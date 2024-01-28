Выпускник Рязанского училища ВДВ получил звание Героя России

Мужчина принимал участие в специальной военной операции, в боях получил тяжелые ранения.

Выпускник Рязанского училища ВДВ Станислав Кочев удостоен звания Героя России. Об этом сообщил глава Республики Коми Владимир Уйба в своем Telegram-канале.

По его словам, после срочной службы Кочев окончил военное учебное заведение ВДВ в Рязани. Старший прапорщик принимал участие в специальной военной операции, в боях получил тяжелые ранения.

По словам губернатора, Кочев награжден медалями Суворова, Жукова, «За боевые отличия», «За отвагу».

«Указом Президента РФ удостоен высшей награды страны — звания Героя России», — написал глава Республики Коми.