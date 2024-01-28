ВС России улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении

ВС России улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны.

«На Купянском направлении активными действиями подразделений „Западной“ группировки войск при поддержке огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем улучшено положение по переднему краю», — говорится в сообщении.

Кроме того, отражены шесть атак штурмовых отрядов 25-й воздушно-десантной, 32-й, 60-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ возле Синьковки в Харьковской области, Новоселовского в ЛНР и населенного пункта Терны в ДНР.

Как рассказали в Минобороны, ВСУ потеряли до 150 военнослужащих, три автомобиля, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».